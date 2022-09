Green Tour met unieke expo van elektrische wagens en circuit voor kinderen

Oudenaarde Bezoekers kunnen virtueel boven stad vliegen en histori­sche gebouwen bezoeken: “Een straffe primeur om Oudenaarde nog meer toeris­tisch te promoten”

Het is voortaan mogelijk om niet alleen de Oudenaardse binnenstad, maar ook enkele historische gebouwen virtueel te bezoeken via de computer. “Dit is de perfecte toeristische tool om kennis te maken met de stad en haar voornaamste troeven. Het is de bedoeling om mensen warm te maken om daarna onze stad effectief te komen bezoeken”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester. Het project is een Oost-Vlaamse primeur.

11 september