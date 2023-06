“Grande dame” Rosa Merckx krijgt een eigen straatnaam als eerbetoon

Zestien maand na co­vid-besmetting staat leven van Karl (47) nog altijd op pauze: “Niemand kan me zeggen wanneer en óf ik weer de oude word”

“Hoe is het mogelijk dat jij zestien maand na je coronabesmetting nog altijd niet halftijds kan gaan werken?” Dat krijgt Oudenaardenaar Karl De Rycke (47) geregeld te horen. “De onwetendheid over long covid is groot. Je kan het maar vertellen als je het meemaakt”, zegt Karl. En dus schreef hij er een boek over: het eerste in ons land.