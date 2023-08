Automobi­list (26) die wielertoe­rist onder invloed doodreed, krijgt zijn rijbewijs nog niet terug

T.V. (26) uit Oudenaarde hoopte in de politierechtbank zijn rijbewijs terug te krijgen voor professionele doeleinden. Een beladen vraag, want de jongeman kreeg zijn rijverbod na een dodelijk ongeval waarbij hij ook gedronken had en vluchtmisdrijf pleegde. Het kleine lichtpuntje voor de twintiger kwam er niet: de intrekking is verlengd met drie maanden.