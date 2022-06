Goud schittert bij Marie-Louise en Willy

Willy is een bekende figuur in het verenigingsleven. Hij heeft jarenlang geacteerd bij het amateurtoneelgezelschap Kethulle en stond ook meerdere keren op de boerenkar tijdens de Fiertel in Volkegem. Willy heeft gewerkt in de textielfabriek Santens en ging daarna tot aan zijn pensioen aan de slag bij de opgravingen op de archeologische site van Ename.

Marie-Louise heeft ook bij Santens gewerkt. Zij is veel in de tuin bezig en zit letterlijk graag tussen de bloemen.

Het gouden echtpaar heeft twee kinderen, Wendy en Mieke Volders. Intussen zijn er ook al 3 kleinkinderen. Myla, Manou en Alice heten ze.