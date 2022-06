Golfbiljartclub BC Routier viert kampioenentitel in het stadhuis van Oudenaarde

wielrennen Junioren Sil Van Daele vijfde in het BK: “Liever beloond met een podium­plaats, maar in slotronde was het op”

Aan het einde van het Belgisch wegkampioenschap voor junioren in het West-Vlaamse Moorslede was Sil Van Daele de beste Oost-Vlaming. De tweedejaars uit Oudenaarde bolde na een hele koers in de vuurlijn als vijfde over de meet.

11:29