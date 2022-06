Ginette en Gabriël vieren briljanten huwelijksjubileum

Ondertussen zijn er ook al vier kleinkinderen: Wendy, Cindy, Tessa en Marthe en drie achterkleinkinderen: Kato, Fay en Anna. Gaby was zelfstandig slachter in het slachthuis van Oudenaarde. Later werkte hij nog in de Fontana-bronnen en nog later was hij buschauffeur in het Gemeenschapsonderwijs in Oudenaarde. Hij was ook verwoed duivenmelker. Ginette is de dochter van de uitbaters van vroegere café “De Lustige Boer” in Maarke-Kerkem en is kapster geweest.