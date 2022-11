Gill Baley (21) komt met nieuwe single verrassend uit de hoek: “Aangrijpende ballade over verlaten van een geliefde”

Na jaren van rock-‘n-roll verrast Gill Baley met een ballad. “Soberheid in combinatie met de puurheid van de tekst, staan centraal. Het is een emotionele song over het verlaten van een geliefde met alle pijn en leegte tot gevolg. Een gevoel dat velen ooit moesten ervaren en waar in deze tijden vaak aan gedacht wordt”, zegt Gill over de ballad “Moonshine”.

De nieuwe single geeft Gill Baley zijn hedendaagse stijl wat meer kleur en verruimt hij zijn horizon met een heel toegankelijk en aangrijpend nummer. Vanaf vrijdag is het te beluisteren via de gebruikelijke streamingplatformen als YouYube, Spotify, iTunes.