Gezinsbond Welden haalt Rein De Vos met Koning Pongo naar de kermis

6000 bezoekers genieten van muziek en beleving op Cirque Magique

Cirque Magique in Bossuit in Avelgem zal dit weekend ergens afklokken op 6000 bezoekers. Het elektronisch festival pakte dit jaar uit met een podium met enkel vrouwelijk talent, en dat viel enorm in de smaak, zegt organisator Tijs Vandenbroucke. “Vooral het optreden van Miss Monique was echt top, heel energiek en enthousiast. Het weer zat dan nog eens goed mee, we kunnen terugblikken op een heel mooie editie.”