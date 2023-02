Gezinsbond organiseert 50ste tweedehandsbeurs in De Qubus

2.725 vierkante meter groot en goed voor 50-tal nieuwe jobs. Warenhuis­ke­ten Jumbo bouwt grote winkel in Oudenaarde: “Er is nog volop ruimte voor ons”

Over enkele maanden krijgt Oudenaarde er (nog maar eens) een warenhuis bij. De Nederlandse keten Jumbo liet zijn oog vallen op een perceel in Bevere. Daarnaast komen ook nog twee andere handelszaken. “We hebben dit goed doorgepraat met de buren. Dankzij een grote eigen parking voorkomen we dat de parkeerdruk in de buurt verhoogt”, verzekert de investeerder. Wij konden met hen praten en ook met Willy Naessens, die de winkel zal bouwen.