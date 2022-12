Gewezen garagehouder komt met oplossing voor wie tijdelijke opslagruimte nodig heeft: “Boxen van 2 tot 200 vierkante meter”

OudenaardeVoor wie tijdelijk ruimte te kort komt om koopwaar, meubelen, hobbyspullen of ander gerief onder te brengen, komen Harry Vandenabeele en zonen Maxime en Henri in Oudenaarde met de oplossing. In een beveiligde ruimte verhuurt hun bedrijfje T-Box Self Storage opbergboxen vanaf 2 vierkante meter. “Oudenaarde is een pilootproject: we willen dit concept ook naar andere steden brengen", klinkt het ambitieus.

Het bestaat nog niet in de Vlaamse Ardennen en toch is er behoefte aan. Dat weten we uit marktonderzoek”, zegt Harry Vandenabeele. De voormalige garagehouder werkte samen met zijn zonen Maxime en Henri een origineel verhuurconcept uit. De 2.400 vierkante meter grote loods achter hun vroegere Peugeot-garage aan de industriezone De Bruwaan hebben ze opgedeeld in opbergruimtes in verschillende formaten.

Ruimte automatisch berekenen

“Over twee verdiepingen hebben we 135 units gebouwd. Iedereen die nood heeft aan een tijdelijke opslagruimte, kan bij ons terecht. De kleinste opslagruimte is 2 vierkante meter groot. In de grootste beschik je over 200 vierkante meter”, vertelt Maxime. Omdat het vaak moeilijk in te schatten is hoeveel ruimte je best huurt, heeft het bedrijf op de website een tool geïnstalleerd om dat te berekenen. “Je somt op wat je allemaal wil stapelen en die ruimtecalculator rekent uit hoe groot de box moet zijn die je daarvoor nodig hebt”, legt Maxime uit.

De opslagruimtes zijn over twee verdiepingen verdeeld.

Stock voor webwinkel

De initiatiefnemers mikken zowel op particulieren als op professionele gebruikers. “De voorbeelden zijn legio. Stel: iemand moet verhuizen naar een woonzorgcentrum. Maar niet alle meubelen kunnen mee en die zo meteen weg doen, dat ziet die persoon of zijn familie niet zitten. Dan kunnen die spullen voorlopig hier staan. Iemand die een hobby heeft die meer opbergplaats vraagt dan hij of zij thuis heeft of iemand die een webwinkel uitbaat en door de groei al die artikelen niet meer thuis kan stapelen, vindt hier zeker een aangepaste ruimte. Een van onze klanten is bijvoorbeeld een kledingzaak die tijdelijk te veel stock heeft. Een bedrijf dat zijn producten verkoopt via vertegenwoordigers heeft misschien niet echt een bemand kantoor nodig, maar alleen een centraal punt waar zij de goederen kunnen oppikken. Dat kan een box in onze hal zijn”, somt Maxime de mogelijkheden op.

Pilootproject

De site is ook onbemand, maar wel voorzien van een geavanceerde beveiliging. Zestien bewakingscamera’s houden de ruimte in het vizier. Alle ruimten zijn voorzien gepersonaliseerde sloten.

T-Box Self Storage is een pilootproject, dat volgens vader en zonen Vandendaele nog zal groeien. “We hebben niet alleen op de eigen site nog mogelijkheden om uit te breiden. Na Oudenaarde willen we ook in nog drie andere provinciesteden in Oost- en West-Vlaanderen hetzelfde concept lanceren", klinkt de ambitie.

Alle praktische info is te vinden op de website www.t-boxselfstorage.be.

