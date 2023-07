Gewezen dansleraar tekent beroep aan tegen verdere aanhouding

MIJN STAD. MNM-DJ Nina Black (24) over haar stad Oudenaarde: “Alles begon in de Qubus en op de Bierfees­ten”

Ze heeft haar eigen wekelijkse radioshow op MNM en mag binnenkort al voor de derde keer plaatjes mixen op Tomorrowland. Maar Nina Black (24) vertelt graag hoe ze in de fuifzaal van haar eigen stad eerder toevallig ‘achter de knoppen’ belandde. “Mijn mooiste I made it-moment beleefde ik op Adriaen Brouwer Bierfeesten”, getuigt Nina. De rijzende ster vertelt wat en wie haar zo gelukkig maakt in Oudenaard en waarom ze toch is verhuisd naar... Ronse.