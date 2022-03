Gevangenisdirecteur die niet van gevangenissen houdt, getuigt. “Hoe lang houdt de gevangenis nog stand?”

Hans Claus vraagt zich openlijk af of opsluiting nog effectief is vandaag, zelfs nu met de aanhouding van Dave De Kock, ons strafsysteem weer brandend actueel is geworden.

Claus pleit voor kleinschalige detentiehuizen midden in de stad, verankerd in de lokale samenleving, waar ze intensief inzetten op re-integratie en herstel. Maar kan dat zomaar en is dit wel veilig voor de omgeving? Welke gevangenen heeft hij voor ogen? Wat wordt verwacht van de stad zelf? Is dit een utopie of wordt dit werkelijkheid? Zijn er ook plannen in die richting in Oudenaarde of Ronse?