80 ongevallen per jaar met speedpede­lecs in West-Vlaanderen: “Verlaag snelheid in bebouwde kom naar 30 kilometer per uur”

Het aantal ongevallen met speedpedelecs is in 2022 fors gestegen. Het waren er 658 in totaal, waarvan 80 in West-Vlaanderen. Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit), die de cijfers opvroeg, vraagt actie: “We moeten meer slachtoffers voorkomen.”