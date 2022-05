Gemeente zoekt foodtrucks voor tweede festival op de Rijdtmeersen

Oudenaarde 1.000 brommers maken avontuur­lij­ke tocht Red Bull All The Way door de Vlaamse Ardennen

De vierde editie van Red Bull All The Way verzamelt op zaterdag 14 mei maar liefst 1.000 brommers in Oudenaarde voor een tocht door de Vlaamse Ardennen en Pays des Collines. Deelnemers krijgen vier fikse uitdagingen onderweg. Ook vier Belgische topatleten verschijnen aan de start.

14:10