Gemeente verkoopt hefbrug per hoger opbod

De installatie is van het bouwjaar 1985. Ze heeft een hefvermogen van 3,5 ton. De rijplaten zijn 4,5 meter lang, de breedte is regelbaar tot 1,95 meter. Er is verlichting onder de brug.De verkoop vindt plaats op zaterdag 23 april in de gemeentelijke loods aan de Driehoekstraat 82 in Brakel. Er is een kijkmoment om 9 uur en de effectieve verkoop start een half uur later. De hefbrug is beschikbaar in juni 2022.