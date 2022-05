Gemeente stelt opgepompt grondwater van werkzaamheden aan Nazarethsesteenweg ter beschikking van landbouwers

Wielrennen Cedric Keppens wint ondanks schakelpro­bleem Ronde van Vlaanderen U17: “Een kinder­droom kwam uit”

Cedric Keppens, in de Topcompetitie voor nieuwelingen geletruidrager, schreef de eerste Ronde van Vlaanderen voor zijn categorie op zijn naam. De kerel uit Vlierzele was in Oudenaarde in een sprint met een uitgedund peloton sneller dan Axel Van Den Broek en Stan Craps.

