Gelegenheidscollectief Kleine ka op tournee in 15 zalen in de Vlaamse Ardennen: “Veel goesting en een heel goed doel dat steun moet krijgen”

De tournee komt met bijna twee jaar vertraging, want het gelegenheidsgezelschap wou in september 2020 al de boer op. “Toen in maart 2020 de lockdown werd afgekondigd, moesten we onze plannen voor de theatertournee opbergen. Voor hoelang wisten we toen nog niet, maar de goesting om met dit project naar buiten te komen, bleef groot”, vertelt regisseur Eric Meirhaeghe.

Het doel van Kleine ka is onveranderd gebleven, legt hij uit. “We willen iets doen met onze theaterpassie en dat is ons belangeloos, met veel goesting en overtuiging engageren voor een organisatie waarin we volop geloven”, vat Meirhaeghe het opzet samen.