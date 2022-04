Gedaan met zoeken naar thuisverpleger in de buurt: “Bel ons centraal nummer en wij vinden snel de geschikte persoon die kan helpen”

Vlaamse ArdennenWie nood heeft aan de hulp van een zelfstandige thuisverpleger, hoeft die voortaan niet langer zelf meer te zoeken: in de Vlaamse Ardennen komt er een centraal nummer dat de klok rond gratis bereikbaar is. “We kunnen iedereen sneller helpen. Dit is een Vlaamse primeur”, zegt Lieven Deprince.

“Vooral in coronatijden hebben we ondervonden, dat veel mensen niet makkelijk te weg vonden naar thuisverpleging, hoewel we allemaal wel op een of andere website of in infokrantjes staan. Maar die versnippering is nefast: soms hebben mensen op een korte termijn thuisverpleging nodig”, vertelt Lieven Deprince. Hij is voorzitter van de Kring van Thuisverpleegkundigen Vlaamse Ardennen, die meer dan honderd leden telt.

“Stel: je komt van de spoed of de huisarts en krijgt te horen dat je nog vandaag of morgen spuitjes moet krijgen. Dan is het wel belangrijk dat je snel een thuisverpleger vindt die daarvoor kan zorgen. Precies dat is onze bedoeling: dat mensen zich niet moeten afvragen bij wie ze terecht kunnen en of ze op nog wel kunnen bellen als het bijvoorbeeld al laat op de avond is”, vertelt Lieven.

De klok rond én gratis

Het centrale nummer bellen kost niets: het gaat om een gratis 0800-nummer.“De dispatching wordt dag en nacht bemand. Als je die belt, kijkt een operator op basis van de hulp die je nodig hebt welke thuisverpleger in uw buurt je het beste het snelst kan helpen”, legt Lieven uit.

Pilootproject

De Kring van Thuisverpleegkundigen Vlaamse Ardennen telt meer dan honderd leden, van wie er al meteen zestig instappen in het systeem. “Voor de klanten is de dienst gratis, maar het opzetten en runnen van deze centrale oproeppost kost kost natuurlijk wél centen. De financiering van het systeem gebeurt met een bijdrage die alle aangesloten thuisverpleegkundigen doen", legt Lieven uit.

“Wat we in de Vlaamse Ardennen nu doen, is een pilootproject dat uniek is in Vlaanderen. Maar ik ben ervan overtuigd, dat het vanuit het zuiden van onze provincie snel zal uitbreiden naar ander regio’s, want de noden zijn daar niet minder groot den bij ons”, bedenkt Lieven Deprince.

De centrale oproepdienst voor thuisverpleging in de Vlaamse Ardennen is de klok rond bereikbaar op het telefoonnummer 0800/100 32