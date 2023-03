Gaslek voor de deur, bommetje in gerechtszaal: verdediging wil dat dossier over Armeense tennismaffia grondig wordt herwerkt

28 beklaagden staan terecht voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde , waaronder 21 Armeense bendeleden en zeven voormalige Belgische tennisspelers. Tussen 2014 en 2018 manipuleerden zij 375 wedstrijden in lagere categorieën, waarop via stromannen duchtig werd gegokt. Spil in het hele gebeuren zou de Armeniër Grigor S. zijn, die in Geraardsbergen woont. Dat is meteen de reden waarom het dossier in Oudenaarde wordt behandeld.

Nooit gezien

De internationale pers was present in het gerechtsgebouw, net als de nodige tolken. Een hele dag was uitgetrokken om de zaal te behandelen, mogelijk zelfs twee. Maar meester Walter Van Steenbrugge dropte nog voordat alles begon een bommetje. Hij verdedigt drie Belgische tennissers en maakte brandhout van de manier waarop het dossier is samengesteld. “Er ontbreken stukken, er is geen inventaris, dit hele dossier hangt met haken en ogen aaneen. Het is in de Franse pers ‘une poubelle’ genoemd, een vuilbak. Terecht, want dat is het ook. Voor een burgerlijke rechtbank zou dit niet worden aanvaard, ik vind dit ook niet kunnen in een strafzaak. Men zal zeggen: het is wat het is, we moeten het ermee doen. Maar dat is flauwekul. Dit moet worden herwerkt, deftig geordend, met een inventaris en met alle noodzakelijke informatie. Ik vraag daarom van de rechtbank een tussenvonnis om te zien of deze zaal wel degelijk al kan behandeld worden. De redelijke termijn is nu toch al voorbij, het zal op een paar maanden niet meer aankomen.”