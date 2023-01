Gaslek bij werkzaamheden in de Vlaanderenstraat

In de Vlaanderenstraat is een aannemer aan het werk aan de nutsleidingen. Bij graafwerk in een trottoir werd een gasleiding geraakt en ontstond een lek.

Politie en brandweer snelden te plaatse en overwogen even om de twee scholen in de buurt te ontruimen, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig, omdat de situatie snel onder controle was.