Game, set en miljoenen euro’s: Belgische tennissers, die al eens een match verloren, bezorgen Armeense gokmaffia duizelingwekkende winsten



“De maffia gaat ver. We hebben weet van spelers die ernstig bedreigd werden.” Niet moeilijk dan dat tennissers opzettelijk een service in het net slaan, of meer nog, een hele wedstrijd verliezen. Zo kon de gokmaffia miljoenen euro’s winst maken. Al konden de sporters daar ook een mooi centje aan verdienen. In de rechtbank van Oudenaarde staan 28 verdachten terecht voor grootschalige matchfixing. Zowat alle tennissers ontkennen hun betrokkenheid. Nochtans lijken ‘de schriftjes’ van de Armeense gokmaffia een ander verhaal te vertellen...