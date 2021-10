Fusie op til tussen Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem? “We laten de haalbaarheid onderzoeken”

Schaalvergroting

“De Vlaamse regering wil schaalvergroting en het creëren van sterke en bestuurskrachtige lokale besturen stimuleren aan de hand van vrijwillige samenwerkingsverbanden of fusies. Tijdens het infomoment dat we organiseren, zullen het Agentschap Binnenlands Bestuur en het kabinet van bevoegd minister Bart Somers toelichting geven bij het fusiedecreet van de Vlaamse Regering en de verschillende stappen in een mogelijk fusietraject. Dat gaat van het opstarten van een haalbaarheidsstudie en burgerparticipatie tot het nemen van een principiële en uiteindelijk definitieve goedkeuring in de vier gemeenteraden. De deadline van de Vlaamse Regering voor een definitieve beslissing tot vrijwillige fusie is 31 december 2023", zegt de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). Als het tot een vrijwillige fusie komt, dan zal de nieuwe gemeente in totaal ongeveer 60.000 inwoners tellen.

Waarom?

“Meer en meer steden en gemeenten kiezen ervoor om de uitdagingen rond dienstverlening, crisisbeheer, digitalisering en modernisering van de overheid, duurzaamheid, investeringen en de benadering van sociaal-maatschappelijke vraagstukken aan te gaan via een vorm van vrijwillige samenwerking of fusie”, motiveert de Oudenaardse burgemeester waarom hij met de collega’s van de buurgemeenten laat onderzoeken of een fusie haalbaar is. “Dit is een logische evolutie en vroeg of laat zal ieder bestuur hier een antwoord moeten op bieden. De gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen erkennen deze uitdagingen. We willen ons op een professionele manier laten informeren en de mogelijkheden tot versterking van de bestuurskracht te onderzoeken. We zullen daarvoor ook een haalbaarheidsstudie, inclusief burgerparticipatie, opstarten. Die brede burgerparticipatie, bij alle lagen van de bevolking, zal polsen naar een mogelijk draagvlak bij de inwoners om al dan niet tot een fusie over te gaan”, voorziet De Meulemeester.