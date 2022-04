Fons (10) wil geen cadeautjes voor zijn Lentefeest en trekt op expeditie: “Kom liever naar mijn vroegevogelwandeling om Natuurpunt te steunen”

Dat hij een natuurliefhebber is, is het minste wat je van Fons Meersschaert uit Ename kan zeggen. Hij woont vlak naast het Bos t’ Ename en is er dol op. “Ik hou erg veel van de natuur, maar ik heb vooral een boontje voor vogels. Ik ga graag wandelen in het Bos ‘t Ename en ik hou ervan om veel te fotograferen. Vooral vind ik he belangrijk dat we kunnen blijven zorg dragen voor de natuur zodat er ook later, als ik zelf kleinkinderen heb, nog natuur is om van te genieten”, begint Fons te vertellen.