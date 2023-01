Flandrienloop vernieuwt: “Met nieuwe afstand en korting mikken we ook op gezinnen”

Het sportevenement de Flandrienloop brengt deelnemers op eigen tempo langs de mooiste groene plekjes in de Vlaamse Ardennen. Het grootste deel van het parcours gaat over onverharde paden.

Mikken op gezinnen

Nieuw dit jaar is, dat de Flandrienloop ook mikt op gezinnen. “Er is voor het eerst een gezinsloop van 6 kilometer en er geldt ook gezinskorting”, legt sportschepen Peter Simoens (Open Vld) uit. Gezinnen met twee kinderen betalen 20 euro in plaats van 40. “Wie meer dan 6 kilometer aflegt, gaat de uitdaging aan met kuitenbijters als de Paterberg, de Koppenberg en/of de Oude Kwaremont”, licht Simoens toe. Recreatieve lopers kunnen kiezen tussen 10 kilometer met één berg of 10 mijl met twee hellingen. Voor wie nog verder dan 16,1 kilometer wil lopen, is er een trial van 26 kilometer, inclusief drie hellingen.

Vooraf inschrijven met korting

Deel van Loopcriterium Oudenaarde

De Flandrienloop is een organisatie van de stad Oudenaarde en Marnixring Oudenaarde en geniet steun van acht lokale ondernemers. “Het event maakt deel uit van Loopcriterium Oudenaarde, dat acht loopwedstrijden in Oudenaarde bundelt. Vanaf zes deelnames krijg je een mooie prijs”, merkt sportschepen Peter Simoens nog op.

De start- en aankomstplaats is op de Sint-Jacobshoeve aan de Meldenstraat in Melden. Alle praktische info over de Flandrienloop is te vinden op de website www.flandrienloop.be.