Fietser blaast positief bij alcoholcontrole

Oudenaarde Discussie in drukke Oudenaard­se winkel­straat eindigt in steekpar­tij: motorrij­der (21) even in levensge­vaar

In het centrum van Oudenaarde heeft een minderjarige zondagnamiddag een 21-jarige motorrijder neergestoken na een discussie met enkele voetgangers. “Plots stond die zwaargewonde man voor mijn zaak”, getuigt een horeca-uitbaatster. De man verkeerde even in levensgevaar.

2 mei