Fietsbar l’Amusette organiseert Bierfeestenrit met Peter Van Petegem en Nico Mattan

Het vooropgestelde tempo van de Bierfeestenrit die de onlangs geopende Fietsbar l’Amusette organiseert, is gemiddeld 22 kilometer per uur. Het 25 kilometer lange parcours loopt volledig op Oudenaards grondgebied. Er is stop met bevoorradingsdrankje voorzien in de Brouwerij Roman. Bij aankomst krijgen alle deelnemers nog een drankje en een stukje taart. En dat alles is begrepen in de deelnameprijs van 10 euro.

De Bierfeestenrit start op zaterdag 25 juni aan Fietsbar l’ Amusette aan de Burgscheldestraat 38 (vooraan de Broodstraat) in Oudenaarde.

Meer info en inschrijvingen: 0470/81.11.41.