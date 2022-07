Festivalpintjes swipen voor het goede doel op Rock Zottegem

KLUISBERGEN/WORTEGEM-PETEGEM/OUDENAARDE Radio Media zet samenwer­king met 15 vrijwilli­gers stop na een discussie over de programma­tie: “Het is geen definitie­ve keuze, het is even tijd voor rust en bezinning”

Vijftien medewerkers van Radio Media zijn via een mail bedankt voor hun diensten. Het abrupte einde van de onbezoldigde samenwerking met de vrije radio die uitzendt vanuit Berchem, is het gevolg van een conflict over de programmakeuzes. Radio Media is te horen in Kluisbergen, Wortegem-Petegem, Oudenaarde en net over de provinciegrens in Kerkhove en Avelgem.

4 juli