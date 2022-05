Felle brand in garage zet villa in Heurne helemaal onder de rook: “Nipt kunnen beletten dat vlammen oversloegen naar huis”

Er was brand uitgebroken in de garage van de villa. Het was bewoner zelf, die bij zijn thuiskomst de brand vaststelde en de hulpdiensten belde.

“Bij onze aankomst woedde de brand in de garage heel fel en verspreidde rook zich al door de woning”, vertelt Geert Derlyn, hoofd van de brandweerpost Oudenaarde. “We hebben kunnen beletten dat het vuur oversloeg, maar heel het huis heeft toch veel rookschade opgelopen”, zegt de brandweerofficier.

De oorzaak van de brand is volgens de eerste vaststelling te zoeken in een rek in de garage, waarop een batterijlader lag, die ingeschakeld was.