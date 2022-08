Feestcomité Leupegem komt met primeur op de kermis: “Voor het eerst in Oudenaarde geluidsarm vuurwerk”

Het comité komt met een frisse geest en veel plannen uit de coronacrisis. “Door de coronaperikelen zijn we de voorbije twee jaar genoodzaakt geweest onze kermis te annuleren. Maar we zijn niet bij de pakken zitten en kozen voor een vernieuwd en ambitieus programma voor onze vernieuwde kermis. Bovendien mochten we in ons comité maar liefst 6 nieuwe enthousiaste leden verwelkomen, prijst voorzitter Dirk Gezels zich gelukkig.

Diervriendelijk

“Een fanfarestoet trekt vrijdagavond door het dorp om de kermis te openen. Daarna volgt een afterworkparty met foodtrucks en muzikale omkadering. De absolute blikvanger echter is het geluidsarm vuurwerk met lasers en muziek”, kondigt Dirk Gezels trots aan.

“Geluidsarm vuurwerk is even mooi maar een pak diervriendelijker. Bij traditioneel vuurwerk krijg je een luide knal veroorzaakt door de ‘break’ van de lading in de vuurpijl. Die lading zorgt ervoor dat de vuurpijl uit elkaar spat. De knallen kunnen een volume halen tot wel 170 decibel. Voor geluidsarm vuurwerk ligt de maximumgrens echter op 85 db. We brengen hier een echte primeur, want het is voor de eerste keer dat er in Oudenaarde een geluidsarm vuurwerk plaatsvindt. We willen zo ook een signaal te geven dat we een hart hebben voor de dieren”, motiveert de comitévoorzitter.

Leupeloop

Op zaterdagmiddag komen op de kermis in Leupegem de sportievelingen aan bod. Lopers en wandelaars kunnen zich om 14.30 uur uitleven op een vernieuwd parcours van 3,5 kilometer voor een wedstrijd met één, twee of drie ronden. Alle deelnemers krijgen na afloop een goodiebag met ondermeer waardebonnen voor een brood, een pak frieten, enkele biertjes en gadgets van verschillende lokale handelaars. Inschrijven kost 6 euro en kan via https://leupeloop.timetorun.be. De dag zelf betaal je 8 euro. Aansluitend is er ook nog een loop voor kinderen waarbij alle deelnemers een speelgoedje krijgen,

Retroparty

In de avond is er een retroparty met tophits uit de jaren 70, 80 en 90 gebracht tijdens een live optreden van Louie Louie en door verschillende dj’s. Op zondagochtend trakteert het feestcomité de aanwezigen op een gratis aperitief en concert van “Alleen met twee”. In de namiddag komen de allerkleinsten aan het trekken met springkastelen, een kinderdisco, bumpervoetbal en kinderanimatie. Chapter 5, een Oudenaardse coverband, en DJ Serge sluiten op zondag de kermis in Leupegem af.

De kermis speelt zich af in en rond een feesttent op het grasplein aan het Sportkot in Leupegem. Het volledige feestprogramma staat op de Facebookpagina van het Feestcomité Leupegem

