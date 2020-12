Familiedrama in Oudenaarde en Lokeren: 52-jarige opgepakt

Wichelen Directrice Els Meuleman (42) kreeg zelf twee keer corona, maar leidde haar rusthuis door dodelijk jaar: “Blij dat regels nog streng zijn, ik weet hoe meedogen­loos het virus is”

4 december Achttien doden moeten bergen, twee keer zelf getroffen door corona en ondertussen nog een gezin onderhouden. Noem rusthuisdirectrice Els Meuleman (42) gerust een van de strafste madammen van het jaar. Haar rusthuis Molenkouter in Wichelen kreeg het zwaar te verduren in de eerste coronagolf. De mama van twee hield zich kranig. “Toch had deze crisis ook positieve kanten”, verrast ze. Lees meer over de strafste Oost-Vlaamse verhalen van 2020 in dit dossier.