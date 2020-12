Familiedrama in Oudenaarde en Lokeren: 52-jarige opgepakt, 55-jarige kleuterjuf op haar verjaardag vermoord

Oudenaarde/LokerenTwee mensen zijn in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen bij een vermoedelijk familiedrama. De slachtoffers zijn een 26-jarige man uit Oudenaarde en een 55-jarige vrouw uit Lokeren. Een 52-jarige verdacht is opgepakt.

Volgens het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde werd in de nacht van zaterdag in Oudenaarde een man van 26 jaar om het leven gebracht. Ook in Lokeren is een vrouw levenloos aangetroffen. Volgens de eerste informatie zou een 52-jarige man eerst in Oudenaarde zijn zoon hebben gedood en daarna naar Lokeren zijn gereden om ook zijn ex-vriendin om het leven te brengen.

Volledig scherm Een wetsdokter en het labo van de federale politie stappen samen met een onderzoeksrechter af om de omstandigheden van het drama te onderzoeken. © Foto Ronny De Coster

Zelf aangegeven

De verdachte heeft zichzelf aangegeven en wordt intussen ondervraagd. Een wetsdokter en het labo van de federale politie stappen samen met een onderzoeksrechter af om de omstandigheden van het drama te onderzoeken.

Volledig scherm In Lokeren werd het levenloze lichaam van Martine D.L. aangetroffen in haar studio op de vierde verdieping van dit appartementsgebouw in de Molenstraat. © JVS

Vermoord op haar verjaardag

Het 55-jarige slachtoffer uit Lokeren is Martine D.L., kleuterjuf in basisschool Dol-fijn in Eksaarde. Ze heeft zelf twee volwassen kinderen uit een vorige relatie. Sinds haar scheiding woonde ze alleen in een appartement in de Molenstraat. Vrienden omschrijven haar als een zeer geëngageerde juf die enorm begaan was met haar kleuters. Ze was ook gepassioneerd door poëzie en schreef zelf haiku's. Er wordt met grote verslagenheid gereageerd op haar plotse dood. Zij was zaterdag jarig en werd vermoedelijk ‘s avonds op haar verjaardag vermoord.

Volgens buurvrouw Annie De Munck had het slachtoffer pas een nieuwe relatie. “Martine was een heel sympathieke, gemoedelijke en lieve vrouw. Als kleuterjuf was ze ook heel gekend én geliefd. Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd met haar. We weten het ook niet precies, maar vermoedelijk gaat het om haar ex-vriend die haar om het leven heeft gebracht. Ze had sinds kort een nieuwe relatie, hoorde ik.”

De buurvrouw kende Martine ook persoonlijk. “Ik heb zelf in het onderwijs gestaan. Martine heeft nog lesgegeven als interim op de school aan Heirbrug in Lokeren. Ze was een heel fijne collega. En haar zoon is getrouwd met de dochter van mijn nichtje. Ze heeft ook nog een dochter. Onwezenlijk is dit voor haar kinderen. Ik zal haar heel hard missen. We maakten vaak een praatje als we elkaar hier tegen het lijf liepen. Zo’n spontane en geëngageerde vrouw. Ik ben er echt niet goed van.”

Volledig scherm Buurvrouw Annie De Munck kende Martine D.L. heel goed: "Martine was een heel sympathieke, gemoedelijke en lieve vrouw. Als kleuterjuf was ze ook heel gekend én geliefd." © JVS

Volledig scherm © JVS

Volledig scherm De woning in Oudenaarde waar het familiedrama plaatsvond. © Foto Ronny De Coster