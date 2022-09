Expo ‘Beestig!’ in MOU verlengd tot einde herfstvakantie: al 5.000 bezoekers

Zo’n vijfduizend geïnteresseerden trokken intussen naar het MOU, Museum van Oudenaarde, in het stadhuis om er de tentoonstelling ‘Beestig! Dieren in de wandtapijtkunst 1500-1700’ te bezoeken. “In de expo worden een dertigtal prachtige wandtapijten samengebracht met een heuse dierenparade van opgezette dieren, jachttaferelen van de 16de tot de 18de eeuw en een eigentijdse wunderkammer”, vertelt schepen Stefaan Vercamer, bevoegd voor Cultuur.

Het succes heeft de stad doen beslissen om de expo tot 6 november in het stadhuis te houden. “We willen iedereen de kans geven om wie dat nog niet gedaan heeft zich te laten verwonderen door zeldzame en kostbare voorwerpen zoals onder andere de ‘hoorn’ van een eenhoorn en het fantastische drakenskelet, in wat de voorloper is van onze moderne musea”, zegt Vercamer (CD&V).

Nieuwe openingsuren

De openingsuren van het MOU zullen vanaf 1 oktober wel veranderen. Tot eind september kan je er in de week terecht van 9.30 tot 17.30 uur en in het weekend van 10 tot 17.30 uur. Vanaf 1 oktober gaat het winterseizoen in en is een bezoek mogelijk van dinsdag tot vrijdag van 9.30 uur tot 17 uur en in het weekend van 14 tot 17 uur. Op maandag is het museum gesloten. Tickets kosten 10 euro. Er zijn kortingen voor onder andere inwoners van Oudenaarde, 65+’ers, jongeren, leraren en mensen met een beperking. Meer info: www.mou-oudenaarde.be