Ex-rennner Willy Van Malderghem (73) prijkt op gevel in Gavere in aanloop naar BK Tijdrijden: “Nooit gedacht dat die eer me nog te beurt zou vallen”

Alleen wie al van enige leeftijd is, kan de wielercarrière van Willy Van Malderghem hebben gekend. In 1972 reed de toen in Gavere wonende renner Parijs-Roubaix. Tot 7 kilometer voor de eindmeet reed hij alleen voorop. De overwinning leek erin te zitten.”Maar het peloton haalde me toch in en het was Roger De Vlaeminck die die uiteindelijk de wedstrijd won. Ik ben toen vijfde geëindigd”, herinnert Willy zich.