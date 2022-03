Ex-deelnemer ‘The Bachelorette’ verdachte in twee gerechtelijke onderzoeken: “Bij dokter is kindermishandeling vastgesteld”

Een ex-deelnemer (34) van het datingprogramma ‘The Bachelorette’ zit in de cel. De Avelgemse ondernemer is momenteel betrokken in twee gerechtelijke onderzoeken. Zijn zes maanden oud zoontje belandde vorige week in het ziekenhuis. “Bij dokter is kindermishandeling vastgesteld”, stuurde hij naar zijn vriendenkring. Enkele dagen later ging de man naar een discotheek met zijn 25-jarige kompaan. Er ontstond een ruzie waarbij een man werd neergestoken, het duo werd aangehouden voor de steekpartij.