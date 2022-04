Ex-deelnemer The Bachelorette blijft aangehouden voor betrokkenheid bij steekpartij in Oudenaarde

Tijdens dat gevecht raakte een 28-jarige Slovaakse man zwaargewond. De Slovaak liep een steekwonde op aan het been en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij zou ondertussen wel aan de beterhand zijn. Tijdens het onderzoek bleek dat Jeffrey D.T. deel zou hebben genomen aan de vechtpartij. Sindsdien zit de Avelgemse ondernemer dus in de gevangenis.

Zijn advocaat Nadia Lorenzetti betreurt dat haar cliënt nog steeds vastzit. “Mijn cliënt heeft tijdens dat gevecht geen mes ter hand genomen, laat staan dat hij dat wapen op zak had. Het slachtoffer had het mes bij en heeft zich tijdens het gevechtsgewoel zélf in het been gestoken. Het is jammer dat er onmiddellijk na de feiten niet zoveel onderzoek gedaan is want meneer D.T. zit nu in de cel voor iets wat hij niet gedaan heeft”, aldus de advocate.