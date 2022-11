Erfgoedsite Ename komt met twee nieuwe activiteiten voor scholen

EnameProvinciale Erfgoedsite Ename pakt uit met twee nieuwe activiteiten voor scholen. ‘Molleke Pol voert actie’ in Bos t’ Ename is bedoeld voor het derde en vierde leerjaar van het basisonderwijs. ‘Ontrafel mysterieuze sporen’ richt zich tot het zesde leerjaar van het basisonderwijs en de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs.

“Met dit nieuwe aanbod spelen we graag in op de groeiende aandacht voor erfgoed, voor natuur, en ook voor de link tussen de twee. Het zijn twee leuke activiteiten waar leerlingen ongetwijfeld graag mee aan de slag zullen gaan”, gelooft gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed.

Molleke Pol

‘Molleke Pol voert actie’ in Bos is een activiteit voor klassen met een groot hart voor de natuur en erfgoed. In het Bos t’ Ename maken de kinderen kennis met Molleke Pol en Stijn Konijn. Ze helpen hen te overleven en proberen ook mee om het bos en zijn bewoners, die al zo veel in de tijd hebben meegemaakt, te beschermen.

Mysterieuze sporen

De spannende zoektocht ‘Ontrafel mysterieuze sporen’ werd oorspronkelijk gemaakt voor gezinnen met tieners, maar snel bleek dat ook scholen ook geïnteresseerd zijn om met klasgroepen het raadsel van de mysterieuze figuur in het verhaal op te lossen. Elke groep krijgt een tablet mee met de ErfgoedApp. Filmpjes leiden de vragen in en de tieners zoeken zelf uit langs waar de wandeling van een tweetal kilometer loopt. Het erfgoed onderweg leert hen heel wat over Ename en de abdij in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.

Praktisch

Voor beide activiteiten is reserveren noodzakelijk. Dat geberut met een e-mail naar erfgoedsite.Ename@oost-vlaanderen.be of telefonisch op het nummer 055/30.90.40.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.