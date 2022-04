En daar is weer de Koppenbergtocht!

De Koppenbergtocht is één van dé wandelklassiekers in de Vlaamse Ardennen. Voor de organisatie tekent de Oudenaardse wandelvereniging Hanske De Krijger.

Deelnemers leggen 5, 10, 15, 18, 24 of 30 kilometer af. Starten kan vanaf 7 uur in Dorpshuis De Linde in Melden.