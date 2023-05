Elisabeth Meuleman liet zich nog ompraten voor nationale plaats, maar leden stemmen haar weg

Wendy (34) komt dag na brutale overval aan bankauto­maat haar belager opnieuw tegen: “Hij schrok er zelf van”

Daags nadat Wendy Dhondt (34) dinsdag het slachtoffer werd van een overval bij de geldautomaat in de Nederstraat in Oudenaarde, schrok ze nog een tweede keer. “Ik zag die man plots doodleuk met een pintje in de hand over de Markt wandelen. Waarom loopt die kerel hier nog rond?”, reageert ze onthutst. Ze trok haar stoute schoenen aan en stapte verbouwereerd op haar overvaller af.