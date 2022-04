Elisabeth Meuleman (Groen): “Overheid moet inzet van Oekraïense leerkrachten betalen”

Het Katholiek Basisonderwijs Oudenaarde (KBO) stelde vrijdag haar “Oekraïense klas” voor, waar kinderen uit Oekraïne onderwijs krijgen in hun moedertaal. Daarnaast volgen ze ook de de “gewone” lessen in het Nederlands.

Leerkrachten waarderen

“We weten niet hoe lang de gevluchte kinderen hier zullen moeten blijven. De meeste ouders en kinderen willen liefst zo snel mogelijk naar huis om hun land herop te bouwen. Maar we moeten voor ogen houden dat er een kans bestaat dat dit niet snel zal lukken. Daarom is inzetten op Nederlands en integratie belangrijk van aan de start. Maar het is evenzeer belangrijk dat ze niet vervreemden van hun eigen onderwijscurriculum en cultuur, en daarom is het aangewezen dat er ook in hun moedertaal lessen worden gegeven. Ook de Oekraïense leerkrachten voelen zich nuttig en gewaardeerd en het lerarenkorps wordt minder extra belast. Een win-win-win dus, waar minister Weyts dringend oor moet voor hebben”, vindt Meuleman.