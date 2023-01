Eetfestijn als benefiet voor door brand getroffen gezin

Het noodlot sloeg op 30 maart vorig jaar had toe in ’t Weidse Hof. Het brand, die ontstaan was op de bovenverdieping van de woning bij de manège, legde het huis helemaal in de as.

“Kurt en Kelly moeten helemaal van nul herbeginnen. Daarom organiseren we met familie en vrienden een eetfestijn om een duwtje in de rug te geven”, zegt initiatiefnemer Kenneth Meurez.

De benefiet vindt plaats op zondag 19 maart. Kaarten zijn nu al te koop. Er is keuze uit Zalm (20 euro) , warme beenham (18 euro) en balletjes in tomatensaus (18 euro).

Kinderen eten mee voor 12 euro.

Meer info bij Meurez Kenneth, 0479787161.