Eerste blok sociale woningen in Weversstraat helemaal opgefrist

“De appartementen zijn volledig gestript en creëren nu een ruimer gevoel”, zegt Jeanique Van Den Heede, directeur van bouwmaatschappij. “Er is nu een open keuken, waardoor je meer verbinding hebt met de woonkamer. Er is ook plaats voorzien in de berging voor een wasmachine en/of droogkast. Dat was voordien niet het geval, maar door één slaapkamer te laten verdwijnen, is die mogelijkheid er nu wel. We proberen ook altijd de ecologische kant te bekijken. Daarom is hier ook gebruik gemaakt van zonnepanelen. Dat kan dus ook zorgen voor besparingen op de energierekening bij de huurders”, legt Van Den Heede uit.

Gestart in 2020

De werkzaamheden in het woonblok aan de Weversstraat begonnen eind 2020. Het gaat in totaal om 92 appartementen uit de jaren 70 die blok per blok aangepakt worden. De eerste blok is nu volledig klaar en de huurders hebben hun intrek genomen in hun vernieuwd appartement.

“Het is voor ons belangrijk te investeren in de renovatie van het bestaand patrimonium. Wij bieden betaalbaar wonen aan, maar kwaliteitsvol wonen is daarbij even belangrijk”, bedenkt voorzitter Stefaan Vercamer. “We willen de bestaande gebouwen behouden conform de hedendaagse normen”.

Ruimer

Mia Van Driessche is één van de huurders die naar een vernieuwde flat is verhuisd: “Het is echt een grote verandering: het appartement is veel ruimer. Iedereen die binnenkomt, is aangenaam verrast. Ik heb me van de verhuis zelf ook niets moeten aantrekken: alles is goed georganiseerd geweest”, getuigt Mia.