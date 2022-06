Een van de slechtste kasseistroken van de regio wordt aangepakt: Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt stenen van de Holleweg

De aannemer vernieuwt de kasseien van verschillende zones van de Holleweg en werkt tussen de Rogier van Brakelstraat en de Geraardsbergenstraat (N8). In die zone worden de verzakte zones van het wegdek volledig heraangelegd.

De Holleweg wordt afgesloten en het gemotoriseerd verkeer zal omgeleid worden via de Steenbergstraat en Rogier van Brakelstraat. De zijstraat Karel Martelstraat blijft bereikbaar via de Keirestraat, Hoek en de Geraardsbergenstraat (N8). Ook het openbaar vervoer zal de omleiding volgen via de Steenbergstraat. Fietsers en voetgangers kunnen langs de werfzone.