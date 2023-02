Een nieuw seizoen, een nieuwe uitrusting voor WTC The Pink Panther

De uitvalsbasis van The Pink Panther is het gelijknamige café, waar de vereniging dertien jaar geleden is opgericht. “We tellen een 35-tal leden. Elke zondag om 9 uur vertrekken we aan ons lokaal voor een tocht van gemiddeld 65 kilometer”, vertelt voorzitter Thomas Vermeersch.

Naar zee en de Ardennen

Twee keer per jaar mag het iets meer zijn. “In het pinksterweekend fietsen we naar zee en een keer per jaar laden we de fietsen in de auto om in de Ardennen ritten te maken”, zegt Thomas. Samen met Kevin Desmijter, Barend Vercauteren, Peter Van Braeckel, Jos De Cubber en Jaak Fontaine vormt hij het bestuur van de wielervereniging.