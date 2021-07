Edelareberg in Oudenaarde afgesloten na zwaar motorongeval

Het ongeval is gebeurd in de bocht nabij het kruispunt met de Hoge Weg. Een motorrijder verloor er de controle over het stuur en kwam zwaar ten val. De moto belandde in de sloot naast te weg. De motorrijder, een vijftiger, is bij het ongeval ernstig gewond geraakt. Hij is naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde gebracht. Politie en brandweer sloten de Edelareberg gedeeltelijk af. De brandweer ruimde ter hoogte van het ongeval een oliespoor op.