“Duurzame held” en gepassioneerde natuurgids neemt wandelaars mee door Volkegembos

Raoul D’ Hoossche, een van de “Duurzame helden” van de stad Oudenaarde, is gepassioneerd door de natuur en wat erin omgaat. Hij is zondag de gids voor een herfstwandeling. De ongeveer twee uur durende tocht start om 10 uur. Deelnemen is gratis. Vooraf inschrijven is gewenst. Dat kan met een mail naar milieu@oudenaarde.be, waar ook alle praktische info over de wandeltocht verkrijgbaar is.