Dubbel goud en zilver voor Recrean skippers Groot Belgisch Kampioenschap

Kluisbergen/Oudenaarde/Menen Celstraf van 4 jaar voor handlanger drugsdea­ler wordt volledig effectief na brandstich­tin­gen: “Ook in Spanje in aanraking met gerecht voor drugs en wapens.”

Een 28-jarige man uit Menen leefde na een veroordeling voor brandstichtingen in Kluisbergen zijn voorwaarden niet na en blijkt nu ook in Spanje al met het gerecht in aanraking te zijn gekomen voor drugs en wapenbezit. Het zorgde er voor dat de rechtbank in Kortrijk zijn effectieve celstraf van 2 jaar bij verstek omzette in eentje van 4 jaar.

24 mei