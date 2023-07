Drie sluizen op Boven-Schelde worden versneld vernieuwd: tussen 2026 en 2030, kostprijs 100 miljoen euro

Kinderop­vang vzw Knipoog heeft een nieuwe stek tussen ontmoe­tings­cen­trum en biblio­theek op Rozenhof in Petegem

Buitenschoolse Kinderopvang vzw Knipoog heeft haar intrek genomen in de gloednieuwe gebouwen in gemeentelijk Ontmoetingscentrum Rozenhof in Petegem. Het gemeentebestuur stelt de nieuwe locatie gratis ter beschikking en behoudt ook de jaarlijkse subsidie aan de vzw.