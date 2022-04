Drie Oudenaardse ontwikkelingsprojecten krijgen financiële steun van provincie

De provincie Oost-Vlaanderen wil het draagvlak voor mondiale solidariteit verbreden en bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Daarom verleent de provincie ook dit jaar subsidies aan zeventig Oost-Vlaamse organisaties die een project hebben in een land in ontwikkeling. Drie ervan zijn Oudenaardse initiatieven.

Schooltje in Congo

Banakin werkt aan een een alfabetiserings- en bewustmakingsprogramma voor ouders en familieleden van de kinderen van de school in Kinkolé in Congo en krijgt daarvoor van de provincie een subsidie van 6.760 euro. Banakin is in de regio al jaren actief en schonk er ook al een ziekenwagen, die voordien dienst had gedaan bij de brandweer in Oudenaarde.