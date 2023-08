Drie chauffeurs met glaasje op moeten rijbewijs inleveren

Groen bezorgd om openbaar vervoer tijdens werkzaamhe­den in Nederename: “De Lijn moet Welden en deel Nederename blijven bedienen”

De start deze week van de vernieuwing van de Ohio- en Oudstrijdersstraat in Nederename baart Groen-gemeenteraadslid Steven Bettens zorgen. “Bussen van De Lijn niet langer via Welden en Nederename naar Oudenaarde rijden. Wij vragen dat de stad in overleg gaat met De Lijn en een route uitwerkt waarbij De Lijn Welden blijft bedienen. Want het kan toch niet zijn dat schoolkinderen en andere busgebruikers bijna anderhalve kilometer moeten stappen naar een vervanghalte langs de N46”, voert het oppositieraadslid aan. Schepen Peter Simoens (Open Vld) kondigt actie aan.