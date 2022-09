Dit jaar géén ijspiste op de kerstmarkt in Oudenaarde

Oudenaarde Oudenaarde dimt en dooft openbare verlich­ting, zet verwarming lager en onderzoekt of het warmte uit de Schelde kan halen: “Anders zou energiefac­tuur met wel één miljoen euro stijgen”

Door de klimmende energieprijzen ziet de stad Oudenaarde de energierekening met ruim een miljoen euro stijgen. “We gaan door met ons energiebezuinigende investeringen en laten ook onderzoeken of we via warmtepompen warmte kunnen recupereren uit de Schelde”, kondigt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) aan.

20 september